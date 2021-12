Speciale infrastrutture: firmate ordinanze attuative fondo da 1,78 miliardi, via libera a misure per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le misure per la digitalizzazione, l’efficienza energetica, la riqualificazione degli immobili pubblici e le infrastrutture per oltre un miliardo di euro, è arrivato il via libera della Cabina di coordinamento integrata al secondo pacchetto di interventi, da 700 milioni di euro, per il “Rilancio economico e sociale” delle aree sisma 2009 e 2016. “Con le decisioni e le relative Ordinanze diamo avvio all’attuazione di tutte le misure del Fondo complementare al Pnrr destinate ad accompagnare la ricostruzione post sisma e favorire lo sviluppo del Centro Italia, nel pieno rispetto del cronoprogramma e dei criteri stabili dalla legge per l’uso di queste risorse”, ha dichiarato il commissario alla ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, che presiede la Cabina di coordinamento. “È stato un lavoro molto complesso, per il quale voglio ringraziare la mia Struttura, quella dell’Aquila 2009, il dipartimento Casa Italia, i presidenti delle quattro Regioni, i sindaci, gli Uffici Speciali regionali. È il piano della speranza per la ripartenza del Centro Italia. E per la prima volta dopo un sisma si coniugano la ricostruzione materiale e lo sviluppo economico dei territori colpiti”, ha aggiunto. (Com)