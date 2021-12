Speciale infrastrutture: Azzola (Cgil), nel Lazio investire soldi Pnrr in personale, infrastrutture, servizi territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La definizione da parte della giunta regionale del Lazio "dei progetti per attuare la Misura 6 del Pnrr in materia di salute è un atto importante per investire sul servizio sanitario regionale pubblico della nostra regione". Così, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola. "Ripetiamo da tempo -continua- che per costruire la sanità del futuro servono investimenti in personale, infrastrutture sanitarie, servizi territoriali e nuove tecnologie. Le somme messe a disposizione dell'Europa sono importanti e se sommate a quelle già definite negli ultimi anni per la costruzione di nuovi ospedali possono rappresentare un volano importante per migliorare la salute dei cittadini del Lazio". (Com)