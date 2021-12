Speciale infrastrutture: Spagna, governo pagherà 218 milioni per compensare autostrade fallite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato spagnolo pagherà 218 milioni di euro nel primo trimestre del 2022 come parte della responsabilità patrimoniale del governo (Rpa) dopo il fallimento e il successivo salvataggio dei concessionari autostradali durante la crisi finanziaria del 2008. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il ministero dei Trasporti ha dato il via libera alla compensazioni per la R-4 (Madrid-Ocana), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey) e R-5 (Madrid-Navalcarnero), e AP-41 (Madrid-Toledo), e per la risoluzione complementare della AP-36 (Ocana-La Roda) e M-12 (Aeropuerto de Barajas). Complessivamente l'esecutivo di Madrid ha stanziato 560 milioni nel 2022 per coprire i pagamenti di queste concessioni fallite. Il ministero dei Trasporti ha indicato che sta ancora calcolando la Rpa per il resto delle autostrade che sono in fase di liquidazione. (Spm)