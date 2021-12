Speciale infrastrutture: Spagna, un miliardo di euro per il salvataggio di 8 autostrade fallite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha stimato in circa un miliardo di euro il salvataggio di otto autostrade che sono fallite a causa della crisi finanziaria del 2008 e che sono attualmente gestite dallo Stato. Come riferisce il quotidiano "El Espanol", si tratta delle radiali 3 e 5 (costruite sotto un'unica società formata da Abertis, Sacyr, Acs e Bankia), 4 (Ferrovial e Sacyr), M-12 (Ohla), AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando e Azvi) e AP-36 (Ferrovial, Europistas e Budimex) e AP-7 (Globalvía e Ploder). Il miliardo di euro è l'importo risultante dalla sottrazione dal costo delle opere e degli espropri degli investimenti ancora necessari per le infrastrutture, delle indennità pagate per gli espropri e degli importi necessari all'amministrazione per farsi carico dei pagamenti futuri. Questa cifra, calcolata dal ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana fa riferimento alla cosiddetta responsabilità patrimoniale che lo Stato deve pagare ai concessionari delle strade per gli investimenti fatti nella loro costruzione e non ancora ammortizzati. Tutti i contratti erano stati rescissi dall'esecutivo nel luglio del 2018, ordinando al ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana di elaborare la pratica di liquidazione. (Spm)