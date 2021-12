Speciale scuola: Bangladesh, Hasina, “non sarà possibile tenere aperte le scuole in caso di nuova ondata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio due agenzie delle Nazioni Unite, l’Unicef (il Fondo per l’infanzia) e l’Unesco (l’Organizzazione per l’educazione, la scienza e la cultura), in un comunicato congiunto, hanno esortato decisori e governi a riaprire le strutture educative, denunciando che spesso sono state tenute chiuse “anche quando la situazione epidemiologica non lo giustificava” e “mentre bar e ristoranti sono rimasti aperti”. “Le perdite che i bambini e i giovani subiranno per non essere andati a scuola potrebbero non essere mai recuperate”, hanno avvertito l’Unicef e l’Unesco, elencando tra i danni, che colpiscono soprattutto i più deboli, la mancanza di apprendimento, il disagio mentale, l’esposizione a violenze e abusi, il mancato consumo dei pasti delle mense, le vaccinazioni saltate, lo sviluppo ridotto delle abilità sociali. Le due agenzie hanno sostenuto anche che non si può aspettare che tutti gli insegnanti e gli studenti vengano vaccinati perché “con la carenza globale di vaccini che affligge i Paesi a basso e medio reddito, vaccinare i lavoratori in prima linea e quelli più a rischio di malattie gravi e morte rimarrà una priorità”. (Inn)