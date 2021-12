Singapore: premier annuncia “anno di transizione” per economia e aumento imposta beni e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 sarà un “anno di transizione” per Singapore. lo ha detto il primo ministro, Lee Hsien Loong, nel suo discorso di auguri alla nazione. “La nostra economia è in costante ripresa. Salvo nuove interruzioni, dovrebbe crescere di pari passo con la ripresa economica globale. Prevediamo che il nostro prodotto crescerà dal tre al cinque per cento”, ha rassicurato il premier. “Elimineremo progressivamente le misure di sostegno di emergenza man mano che le imprese si riprenderanno, anche se alcuni settori impiegheranno più tempo. Espanderemo in sicurezza i viaggi transfrontalieri e ci riconnetteremo con il resto del mondo, Omicron permettendo”, ha aggiunto. Lee ha rivolto lo sguardo anche agli obiettivi a lungo termine: “Cercheremo nuove aree di crescita, anche nelle economie digitali e verdi”, ha annunciato. (segue) (Fim)