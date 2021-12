Singapore: premier annuncia “anno di transizione” per economia e aumento imposta beni e servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto il primo ministro ha inquadrato il previsto aumento dell’imposta sui beni e i servizi (Gst), assicurando progressività ed equità. “Il governo deve avere entrate affidabili e adeguate per realizzare i suoi programmi sociali. Ha bisogno di raccogliere entrate aggiuntive per finanziare l’espansione del nostro sistema sanitario e schemi di sostegno per i singaporiani più anziani. Coloro che stanno meglio dovrebbero contribuire con una quota maggiore, ma tutti devono assumersi almeno una piccola parte dell’onere. Questa è la logica per aumentare un'imposta su vasta scala come la Gst, insieme a uno schema completo di compensazioni per attutire l’impatto sulle famiglie a basso reddito”. Il discorso ha anche passato in rassegna l’anno trascorso, con la sottolineatura degli sforzi profusi contro la pandemia di coronavirus e il ringraziamento agli operatori sanitari, per concludersi con un appello all’unità. (Fim)