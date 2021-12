Speciale energia: Nigeria, Norrenberger Advisory Partners avvia operazioni di acquisto di International Energy Insurance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di servizi finanziari Norrenberger Advisory Partners, con sede in Nigeria, sta valutando di acquistare la totalità delle azioni di International Energy Insurance e ha già avviato colloqui in tal senso. Lo riferisce "Financial Afrik", precisando che l'iniziativa è stata approvata dalla National Insurance Commission (Naicom), l'Authority di settore. Secondo una nota firmata dai dirigenti dell'assicuratore e diffusa presso la borsa locale, l'operazione rientra nell'ottica di soddisfare le esigenze di ricapitalizzazione secondo le nuove disposizioni vigenti. International Energy Insurance Plc è la prima compagnia assicurativa nigeriana focalizzata sull'energia, attiva in Nigeria dal 1969 sotto il nome di Nigeria Exchange Insurance Company Limited. (Res)