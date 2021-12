Speciale energia: Azerbaigian, ministero Energia, esportazioni gas in crescita del 40 per cento a gennaio-novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di gas dell'Azerbaigian hanno raggiunto i 16,9 miliardi di metri cubi da gennaio a novembre di quest'anno, con un incremento del 39,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo riferisce il ministero dell'Energia azerbaigiano all'agenzia di stampa "Apa". In particolare, da gennaio a novembre 2021, l'Azerbaigian ha esportato circa 7,7 miliardi di metri cubi di gas in Turchia, circa 7,3 miliardi di metri cubi verso l'Unione europea e 1,8 miliardi di metri cubi in Georgia. (Rum)