Speciale energia: Russia, nessun dubbio su accordi con Germania su Nord Stream 2

- La Russia non ha ancora motivo di dubitare degli accordi con la Germania sul gasdotto Nord Stream 2, che ha sempre rappresentato un progetto esclusivamente commerciale, con l'obiettivo di fornire energia all'Europa. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing, rispondendo alle recenti dichiarazioni della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, la quale ha sostenuto che Nord Stream 2 non sia un progetto puramente privato, perché "gli ultimi anni hanno chiarito, alla luce delle diverse percezioni in Europa", il suo "ruolo geostrategico". Inoltre Zakharova aggiunto che la visita di Baerbock a Mosca sia in fase di elaborazione, comprese le date del suo soggiorno. (Rum)