Speciale energia: Germania, Rwe chiude blocco centrale nucleare e tre impianti a lignite

- Il conglomerato per l'energia tedesco Rwe chiude per la fine dell'anno il blocco C della centrale nucleare di Grundremmingen e tre impianti a lignite da 300 megawatt: Neurath B, Niederaussem C e Weisweiler. “Stiamo continuando ad attuare l'eliminazione graduale dell'energia nucleare e del carbone”, ha affermato Frank Weigand, amministratore delegato di Rwe Power. Secondo il gruppo, i quattro blocchi di centrali elettriche interessati dalla chiusura hanno generato oltre 400 miliardi di chilowattora di energia da quando sono entrati in funzione. Le chiusure avvengono nell'ambito della denuclearizzazione e decarbonizzazione della Germania, che secondo il governo federale dovrebbero essere completate entro il 2022 e “idealmente” entro il 2030. Intanto, nel prossimo anno, Rwe spegnerà un altro blocco da 300 megawatt Neurath. Alla fine del 2022, l'azienda chiuderà le due unità da 600 megawatt nella stessa sede e la bricchettatura nello stabilimento di Frechen. Inoltre, Rwe disattiverà la centrale nucleare di Emsland a Lingen. (Geb)