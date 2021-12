Speciale energia: Spagna, ad aprile governo mette all'asta 500 MW per piccoli impianti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha lanciato il bando per una nuova asta di 500 MW di energie rinnovabili che dovrebbe tenersi il 6 aprile del prossimo anno. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", nello specifico si tratta di 200 MW per il solare termoelettrico, 140 MW per il solare fotovoltaico, 140 MW per la biomassa e 20 MW per altre tecnologie. Il ministero della Transizione ecologica ha sottolineato che il sostegno per i piccoli sistemi di generazione distribuita risponde al fatto che forniscono una maggiore efficienza, perché richiedono meno infrastrutture di rete e riducono le perdite di energia. Inoltre è stata considerata la necessità di "democratizzare" il sistema elettrico, cercando la partecipazione attiva dei cittadini, così come altri attori, come le piccole e medie imprese e gli enti locali, nella distribuzione di tecnologie rinnovabili. Gli impianti fotovoltaici vincenti avranno due anni per essere costruiti dal momento in cui sono stati assegnati, mentre il resto delle tecnologie più complesse avranno quattro anni di tempo. Come nelle aste precedenti, le aziende vincitrici dovranno presentare un piano strategico con stime dell'impatto sull'occupazione locale e sulla catena del valore industriale. (Spm)