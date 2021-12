Speciale energia: approvato odg Manca (Pd) su prolungamento misure contenimento caro-bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla Camera un ordine del giorno del deputato del Pd Gavino Manca, primo firmatario, sul prolungamento al secondo trimestre del 2022 delle misure di contenimento del caro-bollette. Il documento impegna l'esecutivo a utilizzare il primo provvedimento utile per prolungare le misure di contenimento degli aumenti nei settori elettrico e del gas naturale. Gli altri firmatari sono i deputati Benamati, Bonomo, Soverini e Zardini. "Si tratta di un atto necessario per sostenere chi è più in difficoltà e che il governo deve assolutamente reiterare. L'aumento dei prezzi rischia di essere una mazzata per un tessuto sociale già in evidente sofferenza a causa della pandemia", ha dichiarato Manca. Nel documento si ricorda che la misura si basa sull'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione e sulla sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche. Inoltre, il contenimento conta sulla riduzione dell'Iva al cinque per cento per il gas naturale per tutte le utenze, sull'annullamento degli oneri di sistema e sul potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. "Il governo prosegua sulla strada di sostegno alle famiglie - ha aggiunto Manca - perché altrimenti nei prossimi mesi rischia di scoppiare una vera e propria bomba sociale". (Rin)