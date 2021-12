Speciale energia: Grecia, Desfa ufficializza accordo per acquisizione 20 per cento di Gastrade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione dell'operatore greco del gas naturale Desfa nell'azionariato dell'azienda Gastrade - che sta sviluppando il rigassificatore per il Gnl di Alessandropoli -, tramite l'acquisto di una quota del 20 per cento, è stato ufficialmente ratificato. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, a firmare l'accordo sono stati ad Atene l'Ad di Desfa, Maria Rita Galli, e il presidente di Gastrade, Elmina Copelouzou. La firma dell'accordo avviene dopo il recente via libera della Commissione europea. La nota evidenzia inoltre che la costruzione del terminal di Gnl ad Alessandropoli, nel nord della Grecia, contribuirà alla sicurezza energetica del Paese ed al suo ruolo strategico nell'Europa sud orientale offrendo opportunità per l'esportazione di gas naturale nella regione. (Res)