Speciale energia: ministro algerino Arkab, durante prossima riunione Opec+ al vaglio tutte le opzioni

- Durante la riunione dell’alleanza Opec+ - composta dai membri dell’Opec e dai produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia – prevista per il prossimo 4 gennaio verranno valutate tutte le opzioni. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie algerino, Mohamed Arkab, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Aps”. Secondo Arkab, la riunione si terrà in un momento segnato da una ripresa della pandemia di Covid-19 a causa della variante Omicron che alimenta i timori di un calo della domanda globale di greggio. “Per questo motivo tutte le opzioni saranno vagliate dall’alleanza Opec+”, ha dichiarato Arkab. “Agiamo in modo responsabile e propositivo al fine di garantire la stabilità del mercato petrolifero, offrendo una visibilità eccezionale in termini di politiche di approvvigionamento nell'interesse ovviamente dei produttori, dell'industria petrolifera e di tutti i consumatori", ha spiegato il ministro, sottolineando che “è con questo stesso spirito che ci incontreremo, il 4 gennaio 2022, per valutare la situazione del mercato petrolifero internazionale e le sue prospettive di evoluzione a breve termine”. (Ala)