Puglia: Maraschio e Delli Noci, firmati primi 70 contratti verso Pnrr

- Firmati oggi dai Dipartimenti Ambiente e Sviluppo Economico i primi 70 contratti di collaborazione con esperti di diverse professionalità, necessari al rafforzamento della capacità amministrativa della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'annuncio in una nota della Regione. "Raggiunto quindi l'obiettivo fissato dal Ministero della Funzione Pubblica per il 31 dicembre, rientrante nell' "Investimento 2.2. Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR". Per gli assessori Maraschio e Delli Noci: "E' stato un percorso intenso e faticoso che ha impegnato i due Assessorati negli ultimi mesi in un lavoro sinergico e complementare Il rafforzamento della struttura regionale è fondamentale per cogliere le sfide che ci attendono già nei prossimi mesi. La Regione Puglia sarà centrale per l'attuazione del Pnrr e per questo occorre fornire gli strumenti alla pubblica amministrazione per dare le giuste risposte e soluzioni alle nostre comunità in tempi certi."(Ren)