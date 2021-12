Speciale energia: Scaroni (Rothschild), noi europei troppo dipendenti dal gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della banca d'affari britannica Rothschild, Paolo Scaroni, in una intervista al "Sole 24 Ore" osserva che "non si può avere indipendenza politica senza indipendenza energetica. Il problema è che noi europei siamo diventati così dipendenti dal gas russo che abbiamo quasi perso l'indipendenza politica. Il 35 per cento del gas che consumiamo in Europa per riscaldare le nostre case, per le aziende e per produrre energia elettrica proviene dalla Russia". "E con questo dato - aggiunge - si comprende la difficoltà della Germania e dell'Unione Europea nel prendere una posizione chiara sul gasdotto Nord Stream 2: ci stiamo dibattendo tra la voglia di sanzionare la Russia per i suoi comportamenti minacciosi in Ucraina e la consapevolezza che senza gas russo si entra in crisi in Germania e in tutta Europa". Per spiegare la corsa folle dei prezzi del gas e dell'energia elettrica degli ultimi mesi, Scaroni pone l'accento prima di tutto su questa difficile equazione tra indipendenza politica e indipendenza energetica. Per l'ex amministratore delegato di Enel ed Eni, l'esplosione dei prezzi dell'elettricità si spiega con una serie di fattori, mondiali ed europei: "Quando parliamo di prezzi dell'energia stiamo parlando di prezzi del gas. Tutto si origina da lì. Perché il prezzo del gas è salito così tanto? Per la semplice regola della domanda e dell'offerta. Basti pensare che nel 2021 in Cina 15 milioni di case sono passate dal riscaldamento a carbone a quello a gas". "E' come se - continua - un paese come la Francia entrasse improvvisamente nel mercato del gas. Ad un mercato cinese che ha comprato più gas di prima, si è aggiunta la domanda di un'economia mondiale in ripresa nel post Covid. In questo quadro si sono poi sommati fattori esclusivamente europei. Il poco vento in Nord Europa, con l'eolico in Danimarca e in Germania che ha funzionato poco e il crollo delle produzioni di gas in Olanda. La combinazione di tutte queste variabili ha fatto schizzare i prezzi del gas". (Res)