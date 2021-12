Speciale energia: Crippa (M5s), contro crisi energetica servono nuovi interventi a inizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arera ha comunicato "che, a causa dei nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, nel primo trimestre 2022 le bollette aumenteranno del 55 per cento per la luce e del 41,8 per cento per il gas. Sono i rincari che, purtroppo, ci attendevamo. Senza le nostre sollecitazioni e gli interventi che abbiamo fortemente voluto la situazione sarebbe ancora peggiore". Lo afferma in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Governo e Parlamento - aggiunge il parlamentare - non possono interrompere il lavoro fatto fin qui. Subito, già nei primi giorni del nuovo anno, vanno messe in campo altre misure per fronteggiare la crisi energetica. Le nostre proposte sono pronte. Dobbiamo rendere strutturale l’utilizzo dell’extragettito delle aste CO2, trasferire il finanziamento dei bonus sulla fiscalità generale e va ridotta l’Iva sulle bollette dell’energia elettrica. Inoltre, in una fase così difficile, chi ha ottenuto enormi profitti dai rincari deve contribuire nel contrasto all’emergenza energetica". L'esponente del M5s conclude: "La 'pandemia energetica' può essere affrontata efficacemente solo con azioni immediate a livello di Unione europea. Partiamo da un meccanismo che ripensi il mercato elettrico anche slegando i prezzi dell’elettricità da quelli del gas". (Com)