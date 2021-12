Spagna: Associazione dei consumatori critica Sanchez per non aver mantenuto promessa su bollette elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione in difesa dei diritti dei consumatori spagnola Facua ha accusato il presidente del governo, Pedro Sanchez, di non aver mantenuto la sua promessa di far pagare ai cittadini lo stesso prezzo per l'elettricità del 2018 dato che le bollette per l'utente medio quest'anno sono state più care del 20,5 per cento. Facua ha affermato in una nota che l'esecutivo si è "piegato" agli interessi dell'oligopolio energetico e continua senza intraprendere nuove misure per ridurre le tariffe elettriche dopo che quelle adottate "sono state chiaramente insufficienti". L'associazione ha chiesto quindi al governo di imporre uno sconto minimo del 50 per cento per almeno sei mesi sulla bolletta elettrica soggetta alla tariffa semi-regolata per la grande maggioranza delle famiglie, escludendo solo quelle con redditi più alti. (Spm)