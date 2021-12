Serbia: capo di Stato maggiore Mojsilovic, pronti a fornire assistenza a Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito serbo è pronto a fornire assistenza alla missione Nato Kfor in caso di una grave situazione di crisi in Kosovo. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore della Serbia, generale Milan Mojsilovic, in un'intervista al quotidiano "Vecernje novosti". Mojsilovic ha aggiunto che l'obiettivo è quello di garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutti i cittadini. Le azioni delle unità speciali della polizia del Kosovo nel nord del territorio, ha poi osservato il generale serbo, sono "una continuazione della campagna di intimidazione" che la componente albanese del Kosovo conduce con l'obiettivo di creare un territorio "etnicamente pulito". "In risposta a tali mosse unilaterali l'Esercito serbo, in accordo con i piani e le stime, ha trasferito alcune forze a un livello di prontezza più elevato per proteggere la popolazione serba e prevenire eventi come il pogrom (contro i serbi) del 2004", ha detto Mojsilovic. Il capo di Stato maggiore ha poi precisato che sono in corso contatti regolari con la struttura militare della Nato in Kosovo al fine di prevenire una situazione di crisi e rispondere rapidamente sul campo. Mojsilovic ha infine osservato che il ritorno degli estremisti dalle aree di crisi e dai campi di battaglia rappresenta "un serio rischio per la sicurezza" e per la radicalizzazione dei giovani in Kosovo. (Seb)