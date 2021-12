Cina-Russia: Xi invia messaggio di auguri per il nuovo anno all'omologo Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinpng, ha inviato un messaggio di auguri per il nuovo anno al suo omologo russo, Vladimir Putin, esprimendo l'auspicio che i due Paesi possano proseguire una proficua cooperazione bilaterale. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri cinese. "Xi Jinping ha ricordato che nel 2022 inizieranno gli anni degli scambi sportivi Russia-Cina. Le due parti continueranno a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell'amicizia tra i due Paesi trasmessa di generazione in generazione", afferma una nota ministeriale. Nel suo messaggio, Xi ha anche auspicato il mantenimento di uno "stretto contatto" con il presidente russo, cosicché i due leader possano "guidare relazioni di partenariato globale e di attivismo strategico in una nuova era". (segue) (Cip)