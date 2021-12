Migranti: guardia frontiera polacca ferma 14 iracheni nella regione di Czeremcha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 14 cittadini iracheni è arrivato in Polonia valicando il confine attraverso la regione di Czeremcha, al confine con la Bielorussia. A riferirlo la tenente Anna Michalska, portavoce della guardia di frontiera polacca, secondo cui gli iracheni sono stati arrestati. I migranti, ha spiegato Michalska, dopo essere stati intercettati "sono stati scortati sino al confine". Secondo la portavoce, la sezione presidiata dal posto di guardia di frontiera a Czeremcha è stata recentemente una delle "più calde" a causa dei vari incidenti che hanno coinvolto le sezioni meridionali del confine. "Un gruppo di sette migranti si è avvicinato al confine a Narewka ma una volta visti gli ufficiali polacchi, si sono ritirati", ha detto la portavoce, secondo la quale sono state danneggiate delle strutture a Narewka e Bialowieża. Tuttavia, in quest’area non sono stati fermati dei migranti nel tentativo di attraversare il confine, ha concluso Michalska. (Vap)