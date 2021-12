© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel Lazio sono state abbondantemente superate le 2 milioni di terze dosi corrispondenti al 42 per cento della popolazione over 18. Nella giornata odierna verrà superato il tetto delle 11 milioni di somministrazioni complessive di vaccino. Uno scatto ulteriore sta arrivando dalle vaccinazioni in notturna e dagli open day in programma”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. (Rer)