Serbia: presidente Vucic, se sarò rieletto presidente sarà l'ultimo mandato

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha dichiarato che se sarà rieletto per i prossimi cinque anni, quello sarà "sicuramente il suo ultimo mandato" da capo dello Stato. In un intervento per l'emittente "K1", Vucic ha aggiunto che non tornerà neppure a ricoprire la carica di primo ministro. "Sarebbe certamente l'ultimo mandato (presidenziale) se ciò accadesse, e non posso candidarmi dopo secondo quanto prevede la Costituzione. Se pensate che sia possibile per me tornare alla carica di primo ministro, a parte il fatto che teoricamente è possibile, ovviamente non mi conoscete", ha detto Vucic. A questo proposito il capo dello Stato ha aggiunto che non cerca di ricoprire delle cariche per "vivere tra la seta e il velluto" e per compiere viaggi, ma per ottenere dei risultati e per "quello che sarà scritto tra 50 anni". (Seb)