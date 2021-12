Turchia: presidente Erdogan invita i cittadini a convertire in lire i risparmi in oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato i propri concittadini a convertire i loro risparmi in oro in lire turche. Lo ha detto il presidente stesso intervenendo all'assemblea generale degli imprenditori dell'"Associazione dei leoni dell'Anatolia", che riunisce i dirigenti delle principali industrie dell'omonima regione turca. "Ci aspettiamo che i nostri concittadini e il mondo dell’imprenditoria convertano i loro risparmi in oro in lira attraverso i nuovi strumenti finanziari elaborati per sostenere la nostra valuta", avrebbe detto il capo dello Stato della Turchia. "Prima convertiamo le 5 mila tonnellate d’oro che abbiamo nascosto sotto al materasso, prima la nostra valuta tornerà a crescere, rafforzando la nostra economia e il nostro Paese", ha concluso Erdogan. Al momento, secondo diversi analisti, il valore totale delle riserve in oro dei cittadini turchi ammonta a 22,4 miliardi di dollari statunitensi.(Tua)