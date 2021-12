Milano: arrestato trentasettenne pluripregiudicato per detenzione di ordini non classificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio a Milano la Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 37 anni poiché trovato inpossesso presso la propria abitazione di 20 ordigni esplodenti artigianali non classificati. Nell'ambito dei servizi di controllo sui fuochi d'artificio e le loro vendite tramite canali non autorizzati, gli agenti della Squadra Mobile sono risaliti all'abitazione dell'uomo in zona Gratosoglio. Il 37enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, attualmente sottoposto ad affidamento in prova, è stato indagato poiché deteneva tre batterie di fuochi pirotecnici categoria F3 non disponendo della prescritta licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. (Com)