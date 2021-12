Cina: Xi tiene discorso di fine anno, "in viaggio per edificare un Paese socialista moderno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha tenuto un discorso pubblico per il nuovo anno di fronte alla Conferenza politica consultiva del popolo cinese. Il presidente ha esordito definendo il 2021 un anno di "straordinaria importanza" per la "storica convergenza dei due obiettivi centenari": quest'anno, in particolare, la Cina ha celebrato il centenario della fondazione del Partito comunista, ed ha intrapreso "un nuovo viaggio per edificare un Paese socialista moderno sotto tutti gli aspetti", nel cammino verso "il grande ringiovanimento della nazione cinese". Xi ha anche rivendicato il conseguimento dell'obiettivo di una "società moderatamente prospera" e l'eliminazione della povertà estrema nel Paese, che Xi ha definito "un contributo della Cina al mondo". Il presidente cinese ha affrontato il tema del contrasto all'inquinamento e ai mutamenti climatici, ripercorrendo le sue visite alle nove province e regioni autonome del Paese attraversate dal Fiume Giallo nel corso del 2021: "se non voltiamo le spalle alla natura, la natura non ce le volterà mai", ha ammonito Xi. (segue) (Cip)