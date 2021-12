Cina: Xi tiene discorso di fine anno, "in viaggio per edificare un Paese socialista moderno" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader cinese ha anche ribadito l'aspirazione della Cina a conseguire la "piena riunificazione" del Paese attraverso lo Stretto di Taiwan, ed ha chiesto rinnovati sforzi per l'attuazione del principio "un Paese, due sistemi". Per quanto riguarda la pandemia di Covid-19, Xi ha evidenziato l'impegno della Cina a fornire ai Paesi che ne hanno bisogno due miliardi di dosi di vaccino: tale sforzo di cooperazione, ha affermato il presidente cinese, costituirà "un nuovo capitolo nell'edificazione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità". Infine, Xi ha esortato il Paese a ultimare i preparativi in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino, in programma il prossimo febbraio: "Non risparmieremo alcuno sforzo per presentare al mondo dei Giochi grandiosi", ha affermato il presidente cinese. (Cip)