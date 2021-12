Tunisia: Partito repubblicano invita cittadini a boicottare voto elettronico voluto da Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano della Tunisia, di orientamento liberale, ha invitato i propri concittadini a boicottare la consultazione elettronica organizzata dal presidente Kais Saied. Lo ha dichiarato il partito stesso, con un comunicato pubblicato sui propri account social. Nel testo, si legge che il partito "rifiuta di sfruttare il denaro pubblico per attuare l’agenda politica del presidente". Secondo il partito repubblicano, "è in atto un processo anti-democratico da parte delle istituzioni, con il ministero della Tecnologia e delle comunicazioni in procinto di lanciare una piattaforma digitale palesemente controllata dal capo dello Stato". Il 29 dicembre, Saied aveva annunciato la sua intenzione di svolgere una consultazione popolare online tramite una piattaforma lanciata dalle istituzioni.(Tut)