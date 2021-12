Bologna: via a campagna controlli anti Covid e alcol dei carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati questa mattina e proseguiranno per tutta la notte, i controlli anti Covid-19 dei carabinieri del comando provinciale di Bologna. Oltre ai servizi preventivi, i carabinieri del nucleo radiomobile e delle 69 stazioni dell’Arma dislocate sul territorio, sono a disposizione per consigli e suggerimenti per trascorrere l’ultima notte dell’anno in sicurezza e soprattutto nel rispetto della recente normativa per il contenimento della diffusione del contagio da covid-19. Quindi, massima intensificazione dei servizi, ma anche vicinanza e prossimità al cittadino. Costantemente radio collegati con la centrale operativa carabinieri Bologna, centro nevralgico del servizio, i militari di pattuglia, a piedi o in macchina, eseguiranno numerosi passaggi nelle principali piazze dei centri cittadini soprattutto in prossimità della Stazione Ferroviaria di Bologna Centrale, al fine di evitare gli assembramenti dei viaggiatori in partenza e in arrivo. Considerata la circostanza, i carabinieri del nucleo radiomobile Bologna, sottoporranno gli automobilisti all’alcol test in occasione dei posti di controllo che saranno allestiti in vari settori della città, al fine di intercettare gli automobilisti che approfittano delle festività per “alzare il gomito”, mettendo a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada. (Ren)