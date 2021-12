Russia-Bielorussia: Lavrov, Mosca e Minsk sviluppano cooperazione militare per azioni Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Bielorussia intendono sviluppare la cooperazione militare in conseguenza della riluttanza dell'Occidente a scendere a compromessi, come previsto dalla nuova dottrina militare dell'Unione statale Russia-Bielorussia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass", sottolineando che Mosca e Minsk cercano di risolvere i problemi di politica estera attraverso la diplomazia. Secondo Lavorv, la dottrina militare aggiornata neutralizza le minacce "associate all'avvicinamento delle infrastrutture militari della Nato ai confini dell'Unione statale" e prevede la cooperazione anche nell'opposizione alle "campagne di informazione ostili", nonché a misure restrittive unilaterali e all'imposizione di un "modello di sicurezza incentrato sulla Nato" in Europa. (Rum)