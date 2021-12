Francia: 95 mila tra poliziotti e gendarmi operativi per Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la notte di Capodanno in Francia verranno dispiegati su tutto il territorio 95 mila poliziotti e gendarmi, che diventeranno 127 mila se si contano anche pompieri e sicurezza civile. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin su Twitter. Il ministro ha ringraziato gli agenti per "l'impegno" quotidiano "al servizio dei francesi". Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno all'emittente televisiva "BfmTv", il dispositivo è lo stesso impiegato negli anni passati per la notte del 31 dicembre. Unica eccezione lo scorso anno, quando il coprifuoco imposto dalle autorità aveva richiesto uno sforzo maggiori in termini di agenti operativi. (Frp)