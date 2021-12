Speciale difesa: siglato piano di cooperazione bilaterale per 2022 tra Bosnia e Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bosnia Erzegovina e Austria hanno firmato un piano di cooperazione bilaterale nel settore difesa per il 2022. Secondo quanto riferisce la stampa di Sarajevo, il piano punta a regolare tutte le questioni relative alle attività militari congiunte, all'istruzione ed all'addestramento dei membri del ministero della Difesa e delle Forze armate bosniache con il sostegno dell'Austria. Il piano include un totale di 33 attività congiunte in Bosnia e lo stesso numero in Austria, incluso lo scambio di esperienze a livello di esperti in diversi settori del sistema di difesa. (Seb)