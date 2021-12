Speciale difesa: vice leader Al Fatah, “orgogliosi della resistenza popolare dei palestinesi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di Al Fatah, movimento socialista palestinese, è “orgolgioso della resistenza effettuata dal popolo palestinese. Lo ha detto Mahmoud al Aloul, vice capo di Al Fatah, durante un discorso pubblico pronunciato a Ramallah nel 57esimo anniversario dell’inizio della resistenza palestinese. “Nonostante qualche compromesso, Al Fatah ha come obiettivo la liberazione. Tutto quello che facciamo è per il bene del popolo palestinese e il popolo palestinese deve continuare a lottare con noi, come ha sempre fatto, dal primo sparo e dalla prima pietra di 57 anni fa”, ha detto Al Aloul dal palco. “Siamo orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, ma vogliamo sempre di più”, ha poi aggiunto. Infine, Al Aloul ha garantito che “durante l’incontro con Benny Gantz (il ministro della Difesa di Israele), Mahmoud Abbas (presidente dell’Autorità nazionale palestinese) non ha fatto compromessi e non ha ceduto nulla in cambio delle concessioni” fatte da Israele. (Res)