Speciale difesa: Russia, 12 missili ipersonici Zircon lanciati con successo da fregata e sottomarino

- Il nuovo missile ipersonico russo Zircon è stato lanciato con successo dalla fregata Admiral Gorshkov per dieci volte durante l'intero ciclo di test, e due volte da un sottomarino. Lo ha dichiarato questa mattina la Flotta del Nord russa in un comunicato, osservando che nel 2021 sono stati svolti più di 70 test di nuove armi, tra cui il sistema missilistico ipersonico antiaereo Kinzhal. In precedenza il viceministro della Difesa russo, Alekseij Krivoruchko, aveva riferito che le consegne in serie del vettore Zircon alle Forze armate sono previste per il 2022. (Rum)