Speciale difesa: Somalia, crisi politica, Unione africana invita Farmajo e Roble al dialogo

- Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti citate dal quotidiano "Somali Guardian", forze militari fedeli al primo ministro Roble sono state dispiegate in diversi quartieri della capitale Mogadiscio dove hanno chiuso l'accesso a diverse strade che conducono alla residenza del presidente Farmajo, mentre davanti all'ingresso di Villa Somalia - la sede della presidenza - sono stati schierati mezzi militari corazzati. Al termine di un incontro tenutosi nei giorni scorsi a Mogadiscio, i capi del clan Habargidir - di cui fa parte Roble - hanno inoltre concordato con i loro comandanti militari di mobilitare migliaia di uomini richiamandoli dalla regione del Basso Scebeli, dove sono schierati in prima linea contro al Shabaab. Rapporti non confermati indicano ancora che il presidente dello Stato del sudovest, Abdiaziz Hassan Mohamed, starebbe pianificando di riposizionare 400 militari dell'Esercito nazionale somalo (Sna) da Baidoa a Mogadiscio per schierarli a difesa del presidente Farmajo, di cui è stretto alleato. L'escalation in Somalia ha conosciuto un'accelerazione dopo la decisione di Farmajo di sospendere i poteri del primo ministro Roble, accusato di aver interferito nelle indagini su un caso di presunta appropriazione indebita di terreni. In una nota diffusa dalla presidenza, Farmajo ha precisato che i poteri del primo ministro rimarranno sospesi “in attesa di un’indagine sulle accuse di corruzione e cattiva condotta”. In particolare, Roble è accusato di corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici e i suoi poteri sono stati sospesi in attesa di sviluppi di un’indagine in corso sulle contestazioni, si legge nella dichiarazione, in cui si precisa che gli altri membri del governo continueranno regolarmente a svolgere le loro funzioni. (Res)