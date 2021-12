Vaccini: false inoculazioni per green pass, medico ai domiciliari in Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- False vaccinazioni in Toscana per ottenere il green pass, diciannove indagati. L’operazione dei carabinieri della compagnia di Prato e dei Nas di Firenze, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Pistoia. Questa mattina i militari hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari, a carico di un medico di medicina generale operante nei territori di Abetone Cutigliano, Marliana e San Marcello. Secondo le indagini, il medico è accusato di aver attestato il falso a favore di alcuni cittadini, mentendo sull’avvenuta vaccinazione di soggetti residenti tra Pistoia, Prato, Lucca, Pisa e Firenze. (segue) (Ren)