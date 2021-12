Spagna: stampa, l'introduzione del pagamento per uso autostrade trasformerà la mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha fissato il 2024 come termine ultimo per l'attuazione di un meccanismo di pagamento sulla rete autostradale statale secondo quanto stabilito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) presentato a Bruxelles. Secondo il quotidiano "El Espanol", il prossimo anno sarà il momento per sviluppare questo nuovo modello dato che sono necessari dai due ai tre anni per adeguare gli strumenti normativi e creare la struttura per introdurre un sistema di pagamento per l'uso. L'Associazione delle imprese di costruzione e concessionarie di infrastrutture (Seopan) ha calcolato che lo Stato spagnolo potrebbe guadagnare 9,5 miliardi di euro all'anno se il governo optasse per modello di pagamento per l'uso. Secondo l'esecutivo questo incoraggerà un uso più efficiente del trasporto dei veicoli privati, che a sua volta porterà a una riduzione delle emissioni inquinanti. Il primo passo – scrive "El Espanol" - sarebbe quello di istituire una serie di progetti pilota per testare diverse tecnologie più avanzate al fine di fornire alla rete spagnola un sistema di pagamento più sofisticato. Le barriere degli attuali pedaggi lascerebbero il posto a telecamere e sensori che avrebbero il compito di rilevare i modelli, il chilometraggio o i passeggeri sui quali verrebbe effettuato il calcolo di ogni viaggio.(Spm)