Indonesia: accordo Rcep verrà ratificato nel primo trimestre 2022

- L'Indonesia ratificherà l'Accordo regionale globale di partenariato economico (Rcep) nel primo trimestre 2022. Lo ha dichiarato il ministro capo per l'Economia, Airlangga Hartarto, nel corso di una audizione della commissione parlamentare che supervisiona ta ratifica dei trattati commerciali. L'accordo di libero scambio, esteso a circa un terzo del prodotto interno lordo globale, entrerà in vigore per i Paesi firmatari che già l'hanno ratificato domani, primo gennaio. Hartarto ha dichiarato che il presidente Joko Widodo firmerà il trattato appena il parlamento lo avrà ratificato. (segue) (Fim)