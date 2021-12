Indonesia: accordo Rcep verrà ratificato nel primo trimestre 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per 10 Paesi che hanno completato il processo di ratifica entro il 2 novembre scorso - Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Thailandia, Vietnam, Brunei, Cambogia e Laos - il trattato Rcep entrerà in vigore domani primo gennaio. L'Assemblea nazionale della Corea del Sud ha ratificato l'accordo questo mese, mentre Indonesia, Filippine, Myanmar e Malesia non hanno ancora completato i processi di ratifica a livello nazionale. L'entrata in vigore dell'accordo eliminerà con effetto immediato le tariffe che gravano su diversi prodotti, ed avvierà la progressiva rimozione dei dazi su altre categorie di merci, sino a giungere alla liberalizzazione delle tariffe su circa il 90 per cento delle merci scambiate dai Paesi membri. Al Rcep aderiscono economie che rappresentano assieme circa il 30 per cento del prodotto interno lordo e della popolazione mondiali. (Fim)