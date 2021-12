India: stampa, in corso colloqui con Oms per approvazione vaccino Corbevax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica indiana Biological E ha avviato colloqui con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’approvazione del vaccino contro il coronavirus Corbevax. Lo ha rivelato Peter Hotez, condirettore del Centro per lo sviluppo dei vaccini del Texas Children’s Hospitals Center e preside della Scuola nazionale di medicina tropicale del Baylor College of Medicine di Houston, in un’intervista all’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”). Hotez ha sviluppato il vaccino a subunità proteica insieme alla collega Maria Elena Bottazzi. Nel progetto di sviluppo è coinvolto il produttore Biological E, con il sostegno del Dipartimento di biotecnologia e del Consiglio di assistenza alla ricerca dell’industria biotecnologica (Birac) e in collaborazione con la compagnia statunitense Dynavax Technologies Corporation. Il prodotto è già stato approvato per l’uso di emergenza dal governo dell’India, in seguito alla raccomandazione del Comitato di esperti della materia (Sec) della Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), l’ente di vigilanza farmacologica. Il governo indiano ha già ordinato 300 milioni di dosi e Bio E dovrebbe produrne cento milioni al mese a partire da febbraio. (segue) (Inn)