India: stampa, in corso colloqui con Oms per approvazione vaccino Corbevax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Corbevax è un vaccino di vecchia scuola e viene prodotto attraverso la fermentazione microbica nel lievito, in modo simile al processo utilizzato per produrre il vaccino ricombinante per l’epatite B”, ha spiegato Hotez, aggiungendo che ciò facilita la produzione locale, diversamente da quanto accade per la tecnologia a Rna messaggero. Lo scienziato ha sottolineato che si tratta di un vaccino a basso costo ma molto efficace che potrebbe rivelarsi utile ai fini dell’equità vaccinale globale. Hotex ha fatto notare che la variante “Delta è nata da una popolazione non vaccinata in India all’inizio di quest’anno” e Omicron “da una popolazione non vaccinata dell’Africa meridionale”. “Madre Natura ci sta dicendo cosa ha in serbo per noi. Finché ci rifiuteremo di vaccinare l’Africa, l’Asia e l’America Latina, lei continuerà a lanciare varianti in tutto il mondo”, ha avvertito. (Inn)