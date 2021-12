Mali: concluso dialogo nazionale, chiesta proroga periodo di transizione da 6 mesi a 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alle Assise del dialogo nazionale in Mali hanno chiesto una proroga del periodo di transizione da sei mesi a cinque anni al fine di consentire la realizzazione di riforme istituzionali strutturali prima di condurre il Paese alle elezioni. È quanto emerge dalle conclusioni della Conferenza nazionale sulla rifondazione del Mali, presentate presso l'International Conference Center della capitale Bamako al termine di un mese di consultazioni che hanno visto protagoniste tutte le parti politiche, sociali e religiose del Paese. Sulla base di queste raccomandazioni, resta ancora incerta la data delle future elezioni e del ritorno all'ordine costituzionale, con le raccomandazioni che offrono un certo margine di negoziazione alle autorità, impegnate in serrati negoziati con i partner internazionali guidati dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Sui temi della difesa, le Assise hanno sollecitato l'allestimento di nuovi accampamenti militari nel Paese e la creazione di nuove partnership militari con le potenze regionali per difendere meglio la sovranità del Paese, il che - stando a quanto riferito dall'emittente "Rfi" - ha generato applausi e grida a nome di "Russia! Russia!" nel Centro congressi di Bamako. Viene richiesto inoltre lo scioglimento di tutte le milizie e il loro riassorbimento nell'esercito. (segue) (Res)