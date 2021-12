Bulgaria: Covid, al via la somministrazione della terza dose di vaccino dopo tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrano in vigore in Bulgaria le nuove scadenze per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il ministero della Salute ha approvato ieri la possibilità di ricevere la terza dose di vaccino dopo tre mesi dalla somministrazione della seconda. Sono state apportate delle modifiche anche per il periodo di vaccinazione per i pazienti che hanno avuto il Covid-19. Questi potranno essere vaccinati non prima di tre mesi dall'avvenuta malattia. Fino ad ora la scadenza era di sei mesi dopo la conferma della diagnosi. Il sistema informatico del ministero rilascerà un certificato digitale europeo dove vengono attestate le vaccinazioni ricevute secondo le nuove regole. (Seb)