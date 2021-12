Brasile-Argentina: Bolsonaro ringrazia Fernandez, ma aiuto sarebbe accogliere venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha valutato che l'offerta di soccorso giunta dal governo argentino per l'emergenza maltempo, pur gradita, "non era di grande aiuto". Lo ha detto il presidente, Jair Bolsonaro, segnalando che in tema di solidarietà regionale, Brasilia apprezzerebbe offerte di accoglienza di migranti venezuelani. "Ringrazio (il presidente argentino) Alberto Fernandez per l'offerta, ma (l'arrivo di) dieci persone non ci aiuterebbe molto, e potrebbe addirittura crearci qualche difficoltà", ha detto Bolsonaro ricordando che Buenos Aires aveva messo a disposizione personale per "immagazzinare, suddividere il materiale, aiutare a distribuire acqua e alimenti. Serve un locale specifico per collocare dieci persone, e costa", ha proseguito il presidente sottolineando di aver già "personale a sufficienza". Se l'Argentina avesse altro da offrire "ringrazierei di cuore Fernandez". (segue) (Brb)