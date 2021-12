Brasile-Argentina: Bolsonaro ringrazia Fernandez, ma aiuto sarebbe accogliere venezuelani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro ha censurato la "semplificazione" dei media, secondo cui avrebbe "rifiutato l'aiuto dell'Argentina", aggiungendo che "chiunque volesse aiutare il Brasile, tutti i Paesi dell'America del Sud", potrebbe "accogliere venezuelani, che entrano a migliaia attraverso la nostra frontiera. Se vogliono accogliere i venezuelani che si trovano (nello Stato di) Roraima, in fuga dalla fame, dalla miseria, dal socialismo, dalla dittatura e dal comunismo, lo accettiamo". Il presidente ha insistito nel dire che non si è trattato di un problema di differenze "ideologiche" con il governo di sinistra argentino e che il Brasile accoglie con favore aiuti internazionali come quello arrivato dal Giappone. (segue) (Brb)