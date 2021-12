Brasile-Argentina: Bolsonaro ringrazia Fernandez, ma aiuto sarebbe accogliere venezuelani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro era già intervenuto sul tema. Chiarendo quanto già detto dal ministero degli Esteri in una nota pubblicata da "G1", il presidente rendeva noto che il Brasile aveva già dispiegato le risorse necessarie per affrontare l'emergenza, riservandosi di accettare l'offerta, "in caso si aggravassero le condizioni". Al tempo stesso, il presidente precisava che il governo non aveva chiuso agli aiuti internazionali, ricordando di aver accettato una donazione della cooperazione giapponese: tende da campo, materassini, coperte o filtri per l'acqua potabile. Buenos Aires aveva risposto a un appello lanciato dal governatore dello Stato di Bahia, Rui Costa. "Il mio ringraziamento al governo argentino per l'offerta di aiuto umanitario alle vittime delle inondazioni a Bahia, in particolare all'ambasciatore Daniel Scioli, al consolo generale a Bahia, Pablo Virasoro e alla presidentessa della commissione nazionale dei caschi bianchi, l'ambasciatrice Sabina Frederic", scriveva Costa esortando il governo federale a dare il via libera "urgente" all'offerta. (segue) (Brb)