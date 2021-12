Regno Unito: Associazione medici, numero dei ricoverati per Covid in aumento significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di ospedalizzazioni da Covid-19 nel Regno Unito sta aumentando in maniera significativa. È quanto fa sapere all'emittente "Sky News" l'Associazione nazionale dei medici britannica, tramite il dottor Chaand Nagpaul. "A partire da ieri, il numero di persone ricoverate e anche il numero di pazienti in ospedale è ad un livello alto come durante la primavera, a febbraio-marzo", ha affermato Nagpaul. Nonostante in proporzione, il numero delle persone ricoverate per la variante Omicron del coronavirus sia minore, Nagpaul aggiunge che 25 mila pazienti sono stati ricoverati con il virus nelle quattro settimane prima di Natale, impedendo a sei milioni di persone in lista d'attesa di essere curate. "La salute, il benessere dei pazienti è la nostra massima priorità. Abbiamo quindi preso la difficile decisione di sospendere le visite in ospedale da oggi, venerdì 31 dicembre", ha concluso il medico. (Rel)