Francia: nel 2022 uso diossido di titanio nei prodotti alimentari continua ad essere vietato

- Nel 2022 la Francia continuerà a vietare l'utilizzo del diossido di titanio, un additivo utilizzato nei prodotti alimentari. È quanto si legge oggi in una legge pubblicata oggi in Gazzetta ufficiale. Inizialmente il diossido di titanio in Francia è stato vietato nel 2020. La misura è stata poi prolungata, fino rimanere in vigore anche il prossimo anno.L'utilizzo di questa polvere bianca, segnalata sulle etichette con TiO2 e E171 dovrebbe entrare in vigore anche in tutta l'Unione europea nei prossimi mesi. L'Autorità europea della sicurezza degli alimenti non ha escluso la "genotossicità" dell'E171 negli alimenti. "Dopo un'ingestione orale, l'assunzione di particelle di diossido di titanio è debole, ma possono accumularsi nell'organismo", ha spiegato l'autorità.(Frp)