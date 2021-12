Serbia: Istituto statistica, Pil al 7,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Serbia ha registrato nel 2021 una crescita del 7,5 per cento rispetto all'anno precedente. Sono le ultime previsioni pubblicate dall'Istituto serbo di statistica secondo quanto rilanciato dall'agenzia di stampa "Fonet". Nel 2021 gli investimenti fissi lordi hanno registrato la crescita reale su base annua del 14,1 per cento. Il volume della produzione nel settore agricolo è sceso del 5 per cento, mentre la produzione industriale è aumentata del 6,3 per cento e la produzione manifatturiera è aumentata del 5,5 per cento. Nelle costruzioni la crescita reale su base annua del valore delle opere eseguite ha raggiunto il 17,1 per cento. Il fatturato del commercio al dettaglio è cresciuto del 9,8 per cento in termini reali, mentre il fatturato del commercio all'ingrosso è cresciuto del 22 per cento in termini nominali. L'inflazione annua a dicembre ha raggiunto il 7,8 per cento. (Seb)